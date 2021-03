Six cas de problèmes sanguins signalés en Belgique après injection du vaccin AstraZeneca: pas de lien établi à l'heure actuelle

À ce jour, six cas d'événements thromboemboliques et d'autres affections liées à des caillots sanguins ont été signalés en Belgique, après une injection du vaccin d'AstraZeneca, annonce mardi l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) dans une mise à jour de la situation.

"Ces cas ont été signalés récemment, après que des inquiétudes ont été soulevées dans différents pays de l'Union européenne, bien qu'ils se soient produits avant la récente couverture médiatique", précise l'AFMPS. L'agence fédérale des médicaments rappelle que chaque année, plusieurs milliers de personnes dans l'Union européenne développent des caillots sanguins pour diverses raisons. "L'incidence des événements thromboemboliques chez les personnes vaccinées ne semble pas être généralement plus élevée que dans la population générale", ajoute-t-elle. L'AFMPS appelle les personnes qui pensent subir un effet indésirable à la suite d'une vaccination à le signaler (via le site internet www.notifieruneffetindesirable.be).

La Belgique a décidé lundi de poursuivre la campagne de vaccination avec le vaccin du groupe anglo-suédois AstraZeneca, alors même que la plupart de ses voisins de l'Union européenne (France, Pays-Bas, Allemagne, etc.) ont choisi de suspendre l'utilisation de ce vaccin, après le signalement de plusieurs cas de troubles sanguins.

Si aucun lien de causalité formel n'a été établi à ce stade entre ces effets secondaires graves et l'administration du vaccin AstraZeneca, une douzaine de pays européens ont décidé d'en suspendre l'utilisation, dans l'attente d'éclaircissements et d'une évaluation de l'Agence européenne des médicaments (EMA), qui doit se prononcer jeudi lors d'une réunion extraordinaire. Bien que l'évaluation soit en cours, l'EMA et l'AFMPS maintiennent actuellement leur opinion selon laquelle les avantages du vaccin d'AstraZeneca dans la prévention du Covid-19, avec le risque d'hospitalisation et de décès qui lui est associé, l'emportent sur les risques d'effets indésirables.