Sommet européen - Les leaders européens demandent une trêve immédiate dans la Ghouta orientale en Syrie

Les chefs d'Etat et de gouvernement européens ont appelé vendredi à un cessez-le-feu immédiat et à la mise en place d'un couloir humanitaire dans la Ghouta orientale syrienne.

"Le régime de Bachar al-Assad a attaqué brutalement des hommes, des femmes et des enfants. Ses alliés, la Russie et l'Iran, ont laissé cela se produire", a dénoncé le président du Conseil européen, Donald Tusk, à l'issue d'un sommet informel de l'UE à Bruxelles. L'Union européenne demande un cessez-le-feu immédiat et la mise en place d'un accès humanitaire pour venir en aide à la population, a-t-il poursuivi. Depuis dimanche, au moins 436 civils, dont 99 enfants, ont péri selon une ONG dans les raids aériens et les tirs d'artillerie intensifs et incessants menés par l'armée du président Bachar al-Assad contre la Ghouta orientale, une vaste région près de Damas, devenue un "enfer sur Terre" selon les termes du patron de l'ONU Antonio Guterres. Cette campagne aérienne est d'une rare intensité, même pour un pays ravagé depuis 2011 par une guerre qui a fait plus de 340.000 morts. Elle prélude à une offensive terrestre de l'armée pour reprendre la Ghouta selon un média proche du pouvoir et l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).