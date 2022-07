Tentative d'assassinat du journaliste néerlandais Peter R. de Vries: 2 nouveaux suspects arrêtés

Deux nouveaux suspects ont été arrêtés lundi dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du chroniqueur judiciaire néerlandais Peter R. de Vries, a rapporté mardi matin le ministère public néerlandais. Le premier, un Néerlandais de 27 ans, a été arrêté à Curaçao et le second, également originaire des Pays-Bas, a été arrêté en Espagne.

Il s'agit des quatrième et cinquième arrestations dans l'enquête sur le meurtre de Peter R. de Vries, selon le ministère public. Un homme de 27 ans de nationalité polonaise a également été privé de liberté lundi aux Pays-Bas. Il est soupçonné d'avoir commandité l'assassinat du journaliste. Les deux exécuteurs présumés, Delano G. (22 ans) et Kamil E. (36 ans), ont été arrêtés peu après l'attaque. Une peine de prison à vie a été requise à leur encontre. Le verdict doit tomber le 14 juillet. Le suspect de Curaçao sera transféré aux Pays-Bas "prochainement". Une demande d'extradition a également été déposée auprès des autorités espagnoles concernant le second suspect mais cela devrait prendre "au moins quelques semaines", a expliqué le ministère public.

Celui-ci a également précisé qu'il ne pouvait pas communiquer davantage d'informations sur cette affaire à ce stade mais, selon le quotidien Het Parool, les hommes étaient présents dans la rue juste après que Peter R. de Vries y a été abattu. Il est possible qu'ils aient réalisé des séquences filmées de lui après l'attaque. Peter R. de Vries a été abattu le 6 juillet 2021 dernier dans le centre d'Amsterdam, peu après une apparition dans l'émission de télévision RTL Boulevard. Il est mort neuf jours plus tard à l'hôpital.