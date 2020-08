Traversées de la Manche: 16 migrants secourus lors de plusieurs opérations

(Belga) Seize migrants qui tentaient de traverser la Manche sur des petites embarcations ont été secourus mardi lors de trois opérations distinctes, a annoncé la préfecture maritime.

Vers 10H50, le peloton de sécurité maritime et portuaire (PSMP) de la gendarmerie maritime de Calais a pris en charge "deux naufragés" dont l'embarcation était en difficulté au large de Oye-Plage (Pas-de-Calais), a rapporté la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord dans un communiqué. Ces deux personnes, qui se trouvaient dans un "état de fatigue avancée", ont été ramenées au port de Calais et prises en charge par les pompiers et la police aux frontières. Dans la même journée, le ferry Delft Seaways a signalé au Cross Gris-Nez "la présence d'une embarcation en difficulté à environ 9km au Nord-Est de Calais avec quatre personnes à son bord". Ces migrants ont été pris en charge par le patrouilleur côtier de gendarmerie (PCG) Aramis qui, sur le chemin du retour vers le port de Calais, a également pris en charge 10 autres personnes dont l'embarcation était en difficulté. (Belga)