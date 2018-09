Un camion et un bus scolaire sont entrés en collision dans la région allemande du Harz mardi matin, blessant 17 enfants ainsi que le chauffeur de bus, a indiqué la police. Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur du camion n'a pas vu le bus scolaire et l'a percuté à hauteur de Wegeleben, entre Hanovre et Leipzig.



Les blessés, dont l'un est sérieusement touché, ont été transportés à l'hôpital.

Twitter Polizei ST PD Nord