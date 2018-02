XV de France: groupe inchangé contre l'Angleterre, aucun "fêtard" d'Edimbourg réintégré

Le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel lors du match des Six Nations contre l'Italie le 23 fébrier 2018boris HORVAT

Le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel a retenu lundi pour affronter l'Angleterre le 10 mars dans le Tournoi des six nations le même groupe de 31 que contre l'Italie vendredi (34-17), sans les huit joueurs exclus après la virée nocturne en Ecosse le 11 février, a annoncé l'encadrement.

L'ailier Teddy Thomas, auteur des trois essais des Bleus lors des deux premières journées, reste donc à quai, comme les centres Rémi Lamerat et Jonathan Danty, le numéro 8 Louis Picamoles, l'ouvreur Anthony Belleau, les deuxièmes ligne Arthur Iturria et Félix Lambey ainsi que le troisième ligne Sekou Macalou.

Leurs remplaçants, Rémy Grosso, Gaël Fickou, Mathieu Babillot, François Trinh-Duc, Romain Taofifenua, Bernard Le Roux et Kélian Galletier conservent donc leur place. Ainsi que Mathieu Bastareaud, qui avait manqué les deux premières rencontres du Tournoi en raison d'une suspension et aurait de toutes façons été rappelé contre l'Italie.

Brunel avait indiqué que les huit "fêtards" ne seraient pas forcément réintégrés si leurs remplaçants donnaient satisfaction, à l'image de Grosso (29 ans, 2 sél.), remplaçant de Thomas et qui s'est montré en jambes face à la Nazionale.

Brunel n'a pas non plus rappelé le troisième ligne Kévin Gourdon, qui s'était blessé à une cheville en ouverture contre l'Irlande (13-15) et a retrouvé la compétition dimanche en Top 14 avec La Rochelle face à Toulon (20-27).

Les huit "bannis" avaient un peu trop arrosé la défaite à Edimbourg (32-26). "Par ce comportement inapproprié, ils n'ont pas respecté leur statut de joueur international et les devoirs qui en découlent" avaient indiqué l'encadrement.

Par ailleurs, la Fédération française de rugby (FFR) avait décidé de diligenter une enquête interne pour faire la lumière sur cette soirée, qui a abouti à l'audition de cinq joueurs du groupe, par la police écossaise, comme témoins potentiels à la suite d'informations sur une agression sexuelle.

Battu à domicile contre l'Irlande (13-15) puis en Ecosse, le XV de France a remporté vendredi contre l'Italie sa première rencontre depuis onze mois, mettant fin à une série de huit test-matches sans victoire (dont 7 défaites).

Le groupe de 31 est réuni à Aix-en-Provence jusqu'à mardi soir avant de se retrouver dimanche au Centre national du rugby de Marcoussis. Certains joueurs pourraient participer à la 19e journée du Top ce week-end.

Après l'Angleterre, double tenante du titre, les Bleus termineront leur Tournoi des six nations par un déplacement au pays de Galles le 17 mars.

Le groupe de 31 contre l'Angleterre:

Avants (17): Mathieu Babillot (Castres), Eddy Ben Arous (Racing 92), Cedate Gomes Sa (Racing 92), Jefferson Poirot (Bordeaux-Bègles), Dany Priso (La Rochelle), Rabah Slimani (Clermont), Camille Chat (Racing 92), Guilhem Guirado (Toulon/cap), Adrien Pélissié (Bordeaux-Bègles), Paul Gabrillagues (Stade Français), Sébastien Vahaamahina (Clermont), Yacouba Camara (Montpellier), Wenceslas Lauret (Racing 92), Marco Tauleigne (Bordeaux-Bègles), Kélian Galletier (Montpellier), Bernard Le Roux (Racing 92), Romain Taofifenua (Toulon)

Arrières (14): Baptiste Couilloud (Lyon), Maxime Machenaud (Racing 92), Baptiste Serin (Bordeaux-Bègles), Lionel Beauxis (Lyon), François Trinh-Duc (Toulon), Mathieu Bastareaud (Toulon), Henry Chavancy (Racing 92), Geoffrey Doumayrou (La Rochelle), Gaël Fickou (Toulouse), Rémy Grosso (Clermont), Benjamin Fall (Montpellier), Virimi Vakatawa (Racing 92), Hugo Bonneval (Toulon), Geoffrey Palis (Castres)