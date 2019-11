"La plus grande journée spaghetti du monde" permet de lever 45.000 euros pour DoucheFLUX

(Belga) "La plus grande journée spaghetti du monde" de Brussel Helpt, l'action de solidarité annuelle de la chaîne régionale BRUZZ, a permis de récolter plus de 45.000 euros pour l'organisation qui vient en aide aux sans-abri DoucheFLUX. L'événement a attiré près de 3.200 mangeurs de spaghetti dans 65 endroits de la capitale.

L'opération, organisée en collaboration avec des entreprises, des écoles et des donateurs, a permis de lever 45.303 euros, ont fait savoir samedi le ministre flamand des Affaires bruxelloises Benjamin Dalle (CD&V) et son collègue bruxellois au Bugdet Sven Gatz (Open Vld). Le montant final pourrait encore augmenter. "Peut-être que nous pourrons enfin engager une infirmière à mi-temps. Nos visiteurs en ont désespérément besoin", a souligné satisfait Laurent D'Ursel, le directeur de DoucheFLUX, qui propose entre autres douches, casiers et services de nettoyage pour les sans-abri. Lors de ce "plus grand banquet de spaghetti du monde", les Bruxellois étaient invités à participer en mangeant un plat de spaghetti dans l'un des lieux apprêtés pour l'occasion. L'an dernier, 43 endroits de la capitale avaient participé à l'action. Brussel Helpt lève chaque année des fonds en faveur d'un projet actif sur une thématique spécifique aux grandes villes. (Belga)