Le candidat d'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon était le candidat le plus populaire parmi les électeurs du premier tour à Aubervilliers, dans la banlieue nord-est de Paris. Il a obtenu près de 60 % des voix le 10 avril, tandis que plus de 35 % des électeurs se sont abstenus. Le président sortant Macron a obtenu environ 16 % des voix tandis que Le Pen a obtenu un peu plus de 9 %.

"Au premier tour, j'ai voté pour Melenchon parce qu'il avait des idées qui me semblaient pertinentes. Et maintenant, au second tour, nous n'avons pas le choix. C'est entre le pire et le moins pire", a déclaré le vendeur du marché Imed Halloumi. Cependant, ce citoyen français a déclaré qu'il se rendrait malgré tout dans les isoloirs pour voter en blanc, comme un acte de "protestation" et un signe de son mécontentement envers Macron et Le Pen.

Le parti de Melenchon n'a donné aucune instruction de vote pour le second tour de la présidentielle française après que ses consultations internes ont montré que la plupart des gens s'abstiendraient ou voteraient en blanc le 24 avril, ajoutant à l'incertitude quant au résultat. Les électeurs ont exprimé leur mécontentement à l'égard de Macron, une infirmière à la retraite, Caroline Coste, affirmant qu'il avait "trop ??nui au peuple". Une autre citoyenne, Marianne Fofana, a déclaré que Melenchon l'avait "inspirée" et que Macron avait "fait beaucoup de promesses qu'il n'a pas faites (..) surtout en ce qui concerne les banlieues."

Les sondages d'opinion de ces derniers jours ont donné à Macron une avance solide et légèrement croissante alors que les analystes ont déclaré que Le Pen - malgré ses efforts pour adoucir son image et atténuer certaines des politiques de son parti du Rassemblement national - restait désagréable pour beaucoup.

Les sondages montrant qu'aucun des candidats ne peut compter sur suffisamment de partisans engagés, tout dépendra d'une cohorte d'électeurs.