Affaire Delphine Jubillar: l'audition de son mari est finalement reportée de plusieurs semaines

La disparition aussi mystérieuse qu'inexpliquée de Delphine Jubillar, juste avant Noël, continue d'intriguer proches et enquêteurs, à la recherche de cette infirmière de 33 ans, vue pour la dernière fois dans sa maison du village de Cagnac-les-Mines, près d'Albi.

Plusieurs médias locaux avaient récemment annoncé qu'une audition de son mari, Cédric Jubillar, était prévue pour la mi-avril. Mais selon des informations rapportées par Le Parisien, celle-ci est finalement reportée de plusieurs semaines. Selon nos confrères, elle n'aura lieu qu'au courant du mois de mai. Une source judiciaire parle d'un problème de calendrier lié aux décisions gouvernementales dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19.

Dans cette affaire, les enquêteurs privilégient la piste criminelle. Une information judiciaire pour "enlèvement, détention ou séquestration" a été ouverte. En janvier dernier, Cédric Jubillar, le mari de l'infirmière et père de leurs deux enfants, de 6 ans et un an et demi, s'est constitué partie civile pour lui-même et les enfants mineurs. "C'est la seule manière de connaître l'évolution de la procédure, la plus grosse difficulté partagée par les proches, c'est qu'on ne sait rien, c'est terrible de ne rien savoir", avait alors estimé son avocat, Me Jean-Baptiste Alary.