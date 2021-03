Delphine Jubillar, mère de deux enfants, reste introuvable. Voilà plus de deux mois que cette infirmière dans le Tarn n'a pas donné signe de vie. Les investigations continuent.

C'est un témoignage inédit qu'ont pu recueillir nos confrères de France Bleu Occitanie. Celui d'un proche de Delphine Jubillar, l'infirmière de 33 ans portée disparue dans le Tarn depuis plus de deux mois. Au micro de nos confrères, ce proche de la famille assure que de vives tensions existaient dans le couple et que Cédric, mari de Delphine, l'aurait menacée.

Delphine est décrite comme "une femme adorable, très gentille. Qui a la joie de vivre, qui aime ses enfants, son travail. Une femme heureuse. Qui semble heureuse".

Une "maman à plein temps"

Depuis quelques temps, Delphine avait entrepris les gardes de nuit en tant qu'infirmière. Selon ce proche de la famille, la jeune femme tentait ainsi de conjuguer vie professionnelle et vie personnelle avec le but ultime de rendre ses enfants heureux.

"C'est une maman a plein temps. Elle se repose très peu la journée pour pouvoir être disponible la journée, faire des gâteaux avec ses enfants. C'est une femme remarquable. Travailler de nuit, se reposer très peu le matin et puis après gérer tout le quotidien de la maison avant de repartir travailler. Sans aucune aide. Il (son mari Cédric ndlr) n'était pas d'une grande d'aide", assure cette source.

La situation à la maison devenait invivable pour elle

Toujours selon les dires de ce proche, Delphine Jubillar avait prévu de quitter la maison familiale. Une procédure de divorce était entamée. "Elle avait déjà tout programmé. Elle voulait vendre la maison, demander la garde de ses enfants, partir avec eux parce que la situation à la maison devenait invivable pour elle. Lui, ne voulait pas partir du domicile et la laisser. Donc elle prévoyait ça après les fêtes pour ne pas les (les enfants ndlr) chambouler. Pour janvier, elle voulait être hébergée par une collègue de travail en attendant de se trouver quelque chose d'autre", souligne-t-il.

Dans cette enquête, plusieurs proches de la famille ont indiqué que des disputes avaient éclaté au sein du couple. Selon cette source interviewée par France Bleu, Cédric Jubillar aurait même proféré des menaces à l'égard de sa femme. "Avant la disparition, plusieurs fois, avec les tensions, on l'a entendu dire à sa mère 'Oui je vais la tuer. Je vais l'enterrer et personne ne va la retrouver. Elle veut me quitter et demander le divorce. Pour lui, Delphine était le pilier. Du jour au lendemain, se voir tout perdre, ça peut rendre fou un homme", assure-t-elle à France Bleu Occitanie.

Ce n'est pas parce qu'on se sépare que l'on se déteste. Il n'y pas de guerre

Des accusations réfutées par l'avocat de Cédric Jubillar, Me Jean-Baptiste Alary. Il décrit un couple qui s'est rencontré à l'âge de 17 ans et qui a souffert de "l'érosion du temps". "Ce n'est pas parce qu'on se sépare que l'on se déteste. Il y aura toujours une tendresse particulière, celle qui unit deux jeunes de 17 ans. Il n'y a pas de guerre intrafamiliale (...) Il faut se garder de jugements qui n'auraient pour seul fondement des valeurs morales", souligne-t-il.

Parmi les pistes étudiées par les enquêteurs, celle d'une mauvaise rencontre faite en pleine nuit. "Est-ce qu'elle est sortie ? C'est peut-être ce que l'intervention des chiens de la brigade cynophile laisserait à penser puisqu'ils perdent sa trace. Ce qui semble laisser penser qu'elle a quitté la maison, s'est déplacée de nuit (...) avant de s'évaporer très clairement. On peut imaginer qu’à cet endroit, elle est montée, de gré ou de force, dans un véhicule qui l'amènera, ce qui justifierait la perte de trace olfactive de la part des chiens de la gendarmerie. C'est quelque chose qui peut être relativement crédible", indique Me Jean-Baptiste Alary.

À l'heure actuelle, les investigations continuent. Selon les journaux locaux, les enquêteurs se concentrent désormais sur les réseaux sociaux de la jeune femme.