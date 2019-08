Affaire Nassar: des élus veulent plus de contrôle sur le Comité olympique américain

Sidérés par les défaillances des instances sportives nationales dans le scandale sexuel Nassar, deux sénateurs américains ont présenté mardi une proposition de loi visant à renforcer le contrôle du Congrès sur le Comité olympique américain, qui a selon eux échoué à protéger les athlètes des agressions sexuelles.

Ce texte porté, par les sénateurs Jerry Moran et Richard Blumenthal, est le résultat de 18 mois d'enquête ayant pointé les négligences du Comité olympique américain (USOPC) dans l'affaire Larry Nassar, l'ancien médecin de l'équipe américaine de gymnastique ayant agressé plus de 250 gymnastes, la plupart mineures.

"Cela reste choquant pour moi, désolant, qu'il y ait des personnes qui avaient la responsabilité de protéger ces athlètes qui ne l'ont pas fait", a asséné le sénateur Moran, président de la sous-commission du Sénat en charge du sport amateur.

"La déclaration des survivants qui m'obsède est +Pourquoi d'autres après moi ont pu rencontrer Larry Nassar?+ ", a lancé l'élu dont la proposition de loi obligerait l'USOPC à établir des obligations claires en matière de signalement des abus et à imposer une plus grande responsabilité au Comité olympique et des fédérations de chaque sport.

Le texte permettrait également au Congrès de dissoudre l'USOPC via une résolution commune si les élus constatent que l'organisation ne parvient toujours pas à protéger les athlètes.

"Ils seront tenus responsables, ils devront rendre des comptes", a martelé le sénateur Blumenthal avant d'avertir: "Ils seront dissous par le Congrès s'ils ne s'acquittent pas de leurs responsabilités."

"Cette proposition de loi reconnaît que l'USOC a échoué et a mis en danger les jeunes athlètes", a réagi la gymnaste McKayla Maroney, médaillée d'or et d'argent aux Jeux olympiques de Londres en 2012, qui a été l'une de celles à dénoncer les abus de Nassar.

"Le Congrès devrait adopter ce projet de loi dès que possible, a-t-elle encouragé. Et tenir les dirigeants de l'USOC pour responsables de leurs échecs."

Au delà de la gymnastique et du scandale Nassar, les équipes américaines de taekwondo, natation et patinage, entre autres, font également l'objet de graves allégations d'abus sexuel.