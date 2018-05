Brésil : 49 disparus après l'effondrement d'une tour à Sao Paulo

(Belga) Quarante-neuf personnes étaient portées disparues mercredi au lendemain de l'effondrement spectaculaire d'une tour de 24 étages du centre de Sao Paulo, selon un nouveau bilan des pompiers.

On ignorait toutefois si ces personnes déclarées manquantes se trouvaient effectivement dans la tour au moment du drame. Les pompiers avaient indiqué mardi que seulement trois personnes étaient portées disparues, dont un homme sur le point d'être secouru au moment où la tour s'est brutalement effondrée, après avoir pris feu. "Les pompiers continuent les recherches" et on dénombre "49 disparus", ont-ils annoncé dans un tweet, au lendemain de l'incendie de la tour qui aurait pu être, selon la presse, déclenché par un accident domestique. Mercredi les équipes de secours, accompagnées de chiens spécialement entraînés, travaillaient sur les décombres encore fumants du bâtiment, en quête d'éventuels survivants. Le président Michel Temer s'est rendu sur les lieux mardi, où il a été très mal accueilli par une foule lui criant : "On veut des logements !" Ses gardes du corps ont dû rapidement l'exfiltrer de la zone de l'accident en raison de l'hostilité des résidents. Sao Paulo, qui est, avec ses 12 millions d'habitants, la ville la plus peuplée d'Amérique latine et la capitale financière du Brésil, souffre d'importantes inégalités. Des familles pauvres squattent souvent des terrains ou des immeubles laissés à l'abandon, même en plein coeur de la métropole, où des zones entières sont devenues des quartiers fantômes.