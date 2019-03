Charles Michel précise sur Twitter avoir voulu évoquer les "nationalistes-socialistes"

(Belga) Le Premier ministre Charles Michel a précisé dimanche sur Twitter avoir voulu évoquer les "nationalistes-socialistes" lorsqu'il a souligné le danger pour la stabilité du pays que représenterait une alliance entre la N-VA et le PS.

Lors du congrès programmatique du MR dimanche à Louvain-la-Neuve, M. Michel avait évoqué le danger d'un "cocktail national-socialiste", un vocable qualifié de "lapsus" par son parti après une série de condamnations dans les rangs du PS, d'Ecolo et de la N-VA, s'indignant d'une comparaison avec le parti nazi allemand d'Adolf Hitler. "Il s'agit bien de 'nationalistes-socialistes'. Il y a un parti socialiste et un parti nationaliste. L'histoire récente a démontré que lorsqu'ils s'associent, cela mène à l'instabilité", a confirmé M. Michel sur Twitter. "Il faut être sacrément à court d'arguments et de grande mauvaise foi pour y voir autre chose", a-t-il ajouté. (Belga)