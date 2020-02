Charlie Hebdo, les coulisses d'un futur procès historique: 14 suspects, dont deux Belges

Une réunion importante s'est tenue à Paris mercredi passé dans le cadre des préparatifs du procès historique de Charlie Hebdo qui se tiendra à partir du 4 mai. Quatorze suspects doivent comparaître devant une Cour d’assises spéciale, uniquement composée de magistrats, qui siégera, pour des raisons logistiques, au nouveau tribunal de Paris porte de Clichy.

Parmi ces personnes soupçonnées d’avoir apporté un soutien logistique aux terroristes de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher, il y a deux belges de la région de Charleroi. RTLinfo a pris connaissance des dernières consignes dévoilées dans la capitale française.

Un procès historique

Durant la réunion de la semaine dernière, une série de propositions (non-définitives) et d'observations ont été faites. Le procès devrait se dérouler dans la salle 2-02 du Tribunal. A l’heure actuelle, 24 places avec tablette sont prévues pour les avocats de la défense et 34 places pour les avocats partie civile.

La presse serait placée derrière les avocats de la défense : deux rangs leurs sont dédiés. La salle dispose de deux box. Seulement un des box sera utilisé ; le second sera destiné au dispositif d’enregistrement, puisque le procès sera enregistré pour raison historique.



Au vue des dimensions de la salle d’audience 2-02, il est impossible que tous se retrouvent simultanément dans la même salle. L’audience sera donc retransmise dans les salles 2-03 et 2-04, qui se situent juste en face de la 2-02.



Ces salles seront interactives ; il sera donc possible pour les avocats d’intervenir par visioconférence, soit directement, soit pour faire savoir au président du tribunal qu’une personne souhaite intervenir. L’audience sera également retransmise dans l’auditorium du Tribunal, qui sera réservé au public.



Concernant les modalités d’accès et de sécurité :



Les parties civiles et accusés libres bénéficieront d’une entrée spécifique afin d’être éloignés de la presse. Deux contrôles de sécurité sont prévus : un premier à l’entrée du Tribunal, et un second devant la salle d’audience.



Les accusés seront transférés en région parisienne quelques semaines avant le procès et seront répartis entre la maison d'arrêt de la Santé et et la maison d'arrêt de Fleury Mérogis. Parmi eux, deux belges: Metin K. et Michel C. Pour ce procès historique, ils sont défendus respectivement par Maître Michel Bouchat et Maître Fabian Lauvaux du barreau de Charleroi.