Partis en convois de toute la France, des milliers d'opposants au pass vaccinal ou au gouvernement se rapprochaient vendredi de Paris, la plupart en autonomie chacun dans son véhicule et guidés via des applications, un défi logistique et de coordination pour cette mobilisation improvisée.

Coordination: applications et méfiance

Le convoi est entièrement piloté par un comité d'organisation répondant au nom de Convoy France, très nettement inspiré du modèle de l'action de blocage des routiers canadiens.

Convoy France a mis en place en une semaine une plateforme de communication via la messagerie Telegram pour organiser par code de couleurs, référents locaux et canaux de discussions plus ou moins ouverts les six principaux trajets partant de différentes villes de France.

Chaque trajet a son canal Telegram dédié où sont données en temps réel les informations sur les besoins, avancées ou positions des convois.

Les informations les plus sensibles, notamment sur l'attitude à adopter avec les forces de l'ordre sont données via une application, Zello, qui sert de radio ou de cibi aux participants et auxquelles seules les personnes possédant un code secret sont censées avoir accès.

Circulation: le défi du "rester groupé"

Le convoi est composé en majorité de campings-cars, voitures et motards.

La consigne a été donnée de n'emprunter que des routes secondaires, départementales ou nationales et de rouler en file sur la ligne de droite, avec les warnings et en respectant les limites minimales de vitesse.

Les participants klaxonnent à intervalle régulier pour se signaler les uns les autres et marquent des pauses régulières pour garder le convoi groupé.

Sur le bord de la route, les forces de l'ordre , qui encadrent le convoi indiquent aussi parfois le chemin

Logistique : le grand ravitaillement

Les participants, dont certains sont partis depuis mercredi et comptent tenir jusqu'à lundi, sont censés voyager en autonomie complète donc en disposant d'eau, de vivres et de quoi dormir au chaud dans leurs véhicules en cas de nuit sur une halte ou un parking. Certains dorment aussi chez des particuliers qui se sont signalés via des groupes d'entraide en ligne.

Le convoi n'a ni faim, ni soif: des collectes ont été organisées en amont et plusieurs véhicules de ravitaillement suivent chaque convoi, installant à chaque pause des tables de distribution avec des victuailles.

Chaque convoi dispose aussi d'un référent mécanique et premier secours, signalés par des brassards et fanions de couleur.

Pour financer leurs voyages, certains participants ont bénéficié au départ d'une enveloppe de liquide issue de "cagnottes" pour financer leur plein d'essence, jusqu'à 50 euros par véhicule, a constaté une journaliste de l'AFP.