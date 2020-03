Coronavirus: c'est l'exode à Paris où les trains et voitures pour quitter la ville sont pris d'assaut

Une attestation pour chaque déplacement, sous peine d'amende… les Français sont censés rester chez eux à partir de midi pour tenter d'enrayer la progression de l'épidémie de coronavirus. Certains se déplaçaient en nombre ce matin pour quitter les lieux fortement peuplés, dont Paris.

Dans Paris, les rues sont désertes. En Ile-de-France, on enregistrait seulement 5 kilomètres de bouchons, contre environ 300 km en moyenne en début de matinée. Mais alors que la fréquence des trains va encore être réduite, de nombreuses personnes continuent de quitter les grandes villes pour aller à la campagne. A Paris, la gare de Montparnasse est prise d’assaut. Et sur l’autoroute A13, qui quitte Paris pour Rouen, Le Havre et Caen, la circulation dans ce sens était bien plus importante que celle entrant dans la capitale.

Dès ce midi, toutes les personnes qui circulent doivent être en mesure de justifier leur déplacement, au risque de se voir infliger une amende jusqu'à 135 euros. Les déplacements tolérés sont ceux entre domicile et travail quand c'est absolument nécessaire, pour aller faire ses courses, pour raisons de santé, ou encore pour motif familial impérieux ou l'assistance de personnes vulnérables.

La mesure de confinement collectif durera au moins deux semaines et "si dans 15 jours nous voyons que la situation s'est suffisamment apaisée et que nous pouvons lever tout ou partie des mesures de confinement, nous le ferons", a affirmé sur France Inter le ministre de la Santé Olivier Véran.