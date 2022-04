Course à l'Élysée: voici le top 3 annoncé par les derniers sondages

C'est le Jour J pour les présidentielles en France. De premiers électeurs ont commencé samedi à se rendre aux urnes, outre-mer et à l'étranger pour le premier tour de l'élection pour départager les 12 candidats d'un scrutin qui s'annonce serré.

Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 8h en France métropolitaine pour la premier tour de la présidentielle. Quelque 48,7 millions d'électeurs sont appelés à voter pour départager les douze candidats à la présidence de la République, dont le sortant Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, favoris des sondages. Le ministère de l'Intérieur donnera à midi les premiers chiffres concernant le taux de participation, redouté en baisse.

Alors que les votes viennent de commencer, voici le scénario le plus probable avancé par les derniers sondages. Ceux publiés par RTL France ce vendredi, avant la période de "silence électoral", donnent:

Emmanuel Macron à 26%

Marine Le Pen à 23%

Jean-Luc Mélenchon à 17,5%

La marge d'erreur annoncée est cependant de 2 à 3%. Cela signifie donc que les positions se sont énormément rapprochées. Dans une certaine mesure, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont donc au coude-à-coude.

L'abstention, élément déterminant

La grande inconnue, c'est le taux d'abstention. Toujours selon les derniers sondages, entre 25 et 30% des Français n'iraient pas voter. "Si c'est 30%, ça correspond à 14 millions d'habitants, c'est énorme. Avec une telle abstention record, rappelons qu'on a connu 28,2% en 2002 lorsque Jean-Marie Le Pen s'est qualifié pour le second tour, on n'est pas du tout sûr que les sondages soient fiables parce qu'on n'a pas de valeur de référence", rappelle Christophe Giltay, notre envoyé spécial à Paris.