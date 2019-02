De nombreux étudiants belges coincés plusieurs heures dans une station de ski en France: "J’étais à deux doigts de la crise d’angoisse"

Les mauvaises conditions climatiques ont encore bloqué les automobilistes dans la nuit de samedi à dimanche dans certaines stations de ski. Hier, nous avions évoqué le retour chaotique d'Isabelle, piégée dans sa voiture dans les Alpes italiennes.

En Savoie (en France), près de 600 automobilistes sont restés bloqués quelques heures plus tard. Des centaines d'étudiants partis avec l'association Totally Skikot ont notamment passé la semaine au ski, à la station Saint-Sorlin-d'Arves.





"On a fait 5km en 8h"

Samedi soir, ils devaient prendre la route du retour à 19h. Mais Louis et ses amis ont tout de suite compris que les choses n'allaient pas se passer comme prévu. "On a fait 5km en 8h", confie-t-il à notre journaliste Vincent Chevalier.

A un moment, le bus ne pouvait plus avancer. Le groupe a dû descendre en direction de la boîte de nuit du village. "On a dû faire 2km avec nos valises dans la station", explique Louis.

Mais à l'intérieur, il n'y avait pas assez de place. "C’était assez petit. Certains n’ont pas pu rentrer et ont dû trouver un autre endroit en attendant", ajoute-t-il. Sans internet, les étudiants ont dû patienter pendant 4 heures.

D'après Alice, une guide de Totally présente sur place, ces jeunes ne sont par contre pas restés sans eau ni nourriture comme l'affirment certains. "Dès 16h, nous avons commencé à leur dire de prévoir leur repas du soir au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu et dans les endroits où ils ont pu être abrités, tard certes, le personnel des bars/boîte de nuit/bowling leur mettaient de l’eau gratuite à disposition", assure-t-elle.



"Des ambulanciers étaient prêts à intervenir en cas de malaise"

Alice tient aussi à souligner l'implication des organisateurs. "Des ambulanciers étaient prêts à intervenir en cas de malaise et tous les guides responsables ne se sont pas assis une seule fois en 15 heures afin d’être disponibles pour répondre aux questions des jeunes, subir leur colère et les rassurer du mieux qu’on pouvait", confie-t-elle. "Le problème d’immobilisation des cars était presque hors de notre portée, et pourtant nous avons pu finalement trouver une solution pour quitter la station avec seulement quelques heures de retard", ajoute la guide.

Finalement, les étudiants et les organisateurs ont en effet pu remonter dans le bus, mais ils ont encore dû rester immobiles les 3 heures suivantes. Un groupe doit arriver normalement à Liège ce dimanche vers 14h.

Selon Pascale, qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous vers 9h30, il restait encore "une cinquantaine de jeunes qui n'ont toujours aucune nouvelle de leur car!". Ce dernier est arrivé sur place vers 10h20 avant de prendre la route vers la Belgique.



Alice admet en tout cas avoir vécu une nuit très difficile. "Tant les clients que les personnes responsables ont vécu un cauchemar. Même moi en tant que psychologue, j’étais à deux doigts de la crise d’angoisse portée par l’inquiétude des groupes."