Encore près de 10.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures en France

La France a enregistré 9.406 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, tandis que le taux de positivité est resté stable, selon des chiffres publiés vendredi par Santé public France.

Jeudi le chiffre était très proche avec 9.843 cas, ce qui constituait un record depuis le début de l'épidémie et le lancement des tests à grande échelle. Le taux de positivité (proportion du nombre de personnes testées positives par rapport au nombre total de personnes testées) reste stable à 5,4%. Depuis le début de l'épidémie en France il y a six mois, 10 millions de tests ont été effectués au total. Le nombre de foyers de contagion en cours d'investigation est de 715, dont 92 en Ehpad (maisons de retraite), soit 106 de plus en 24 heures. Quarante personnes sont décédées à l'hôpital au cours des dernières 24 heures, portant le total à 30.893, hôpitaux et établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad, compris. Face à une "dégradation manifeste" de la situation, le Premier ministre Jean Castex a annoncé vendredi une réduction de la durée d'isolement - pour qu'elle soit davantage respectée - à 7 jours pour les cas positifs et leurs contacts, une réduction des temps d'attente pour les tests. Il a aussi demandé aux préfets de Marseille, Bordeaux et la Guadeloupe, où la situation est jugée particulièrement préoccupante, de lui présenter de nouvelles mesures d'ici lundi.