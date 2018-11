Encore un lionceau trouvé en France: cette fois dans une Lamborghini sur les Champs-Elysées

Un lionceau a été découvert à bord d'une voiture de luxe lundi soir sur les Champs-Elysées à Paris, a-t-on appris de source policière. C'est lors d'un contrôle de police peu avant 20H00 sur l'avenue des Champs-Elysées que les policiers ont découvert le lionceau dans une Lamborghini de location, selon cette source qui confirme une information de RTL. Le chauffeur a été placé en garde à vue et le lionceau pris en charge. En octobre, un homme qui détenait un lionceau dans un appartement du Val-de-Marne a été condamné à six mois de prison ferme par le tribunal de Créteil. Il ne s'agissait pas d'un cas isolé, avait alors noté le procureur pendant l'audience, indiquant que l'Office nationale de la chasse et de la faune sauvage enquêtait sur la présence de trois autres lionceaux en banlieue parisienne. Un autre lionceau avait été retrouvé quelques jours auparavant dans un garage automobile à Marseille, selon les douanes.