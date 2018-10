Fête de la BD: la Balloon's Day Parade a égayé les rues du centre de Bruxelles

(Belga) Dans le cadre de la 9e édition de la Fête de la BD qui se déroule de vendredi à dimanche, des milliers de personnes ont pris part à la Balloon's Day Parade samedi après-midi, de 15H00 à 17H00, dans le centre de Bruxelles. Aucun incident n'a été déploré, selon la police de Bruxelles, qui n'est pas en mesure de donner une estimation du nombre de participants. En 2017, la fréquentation de la parade avait été évaluée à 35.000 personnes. Un bilan global de la Fête de la BD sera communiqué dimanche.

Cette année, la parade de ballons a compté deux Schtroumpfs, dont le grand Schtroumpf, qui étaient en compagnie des personnages Blork, Boule, Bb8, le chat, Ducobu, Tintin, Lucky Luke Spirou, Petit Biscuit, Garfield et Gaston Lagaffe. Au total, 13 ballons ont été gonflés dès 10H00 du matin sur la place des Palais. Le cortège est parti à 15H00 du Coudenberg en haut du Mont des Arts. Il est passé par les rues Ravenstein, de la chapelle, des Alexiens, des Bogards avant d'arriver place Fontainas et boulevard Maurice Lemonnier. Une fanfare a animé le cortège. Le rallye voiture de la fête de la BD a finalement dû être annulé il y a quelques jours pour des raisons techniques, non précisées. Les organisateurs pensent à revoir sa formulation afin qu'ils puissent revenir l'année prochaine. (Belga)