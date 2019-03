Hand: Montpellier craque face à Ivry et s'éloigne du titre

Montpellier a craqué à domicile mercredi face à Ivry, 32 à 30, et a peut-être dit adieux à ses dernières chances de décrocher le titre de champion de France de handball qui tend désormais les bras à Paris.

Avec cette troisième défaite de la saison, les Montpelliérains accusent toujours un retard de quatre points sur le Paris-Saint-Germain. L'écart passera à six points, soit l'équivalent de trois victoires, si les Parisiens s'imposent jeudi à Chambéry dans l'avant-dernier match de la 18e journée.

Or le PSG est en pleine confiance après sa victoire de dimanche en finale de la Coupe de la Ligue... contre Montpellier (31-25).

La situation des hommes de Patrice Canayer est d'autant plus critique qu'ils ont perdu très nettement (-8) le match aller de Starligue dans l'Hérault et n'ont pratiquement aucune chance de récupérer cette différence de but le 20 avril à Coubertin. Paris file tout droit vers son cinquième titre consécutif.

Le revers de mercredi était loin d'être attendu car Ivry, avec seulement trois victoires au compteur, était antépénultième au classement avant son déplacement dans l'Hérault. Mais, décidément, rien ne va cette saison pour le MHB, qui a déjà été éliminé au premier tour de la Ligue des champions, du jamais vu pour un tenant du titre.

Les Ivryens ont pris l'avantage à la fin de la première période et au début de la première derrière le Cubain Yoel Cuni (8 buts). Distancés un moment de cinq buts, les Montpelliérains n'ont jamais pu revenir, malgré les efforts de Melvyn Richardson (6 buts) et de Valentin Porte (7 buts).

Montpellier pourrait perdre la deuxième place au bénéfice des Nantais, pour le moment à cinq points de la tête, si ces derniers gagnent leur match contre la lanterne rouge Pontault, décalé à samedi car le "H" a joué mercredi son huitième de finale de Ligue des champions (défaite à Rhein Neckar 34-32).