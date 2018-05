Hand: Paris reste dans la course en battant Nantes

Le Paris SG s'est maintenu dans la course au titre de champion de France de handball en battant Nantes, 31 à 29, jeudi à Coubertin, dans un choc de la 20e journée serré et intense.

Les Parisiens reviennent à deux points de Montpellier, soit une victoire d'écart, à six matchs de la fin. Le MHB s'était imposé facilement la veille dans la salle de Tremblay, 29 à 19.

Les Nantais, relégués à cinq points de Paris et sept de Montpellier, devront probablement se contenter au mieux de la troisième marche du podium.

Le rendez-vous était dangereux pour les Parisiens, à cause de la pression qui pèse sur leurs épaules - le moindre faux-pas signifierait pratiquement la perte du titre qu'ils détiennent depuis trois ans - et à cause de l'absence de Nikola Karabatic. La star s'est fait une entorse à la cheville il y a semaines et n'a pas joué. Mais la guérison semble en bonne voie car le demi-centre était sur le banc des remplaçants après avoir participé à l'échauffement.

L'affrontement a été à la hauteur d'un duel entre candidats au Final Four européen (comme Montpellier). Même diminué, le PSG a montré qu'il avait des réserves et du mental. Il a su ne pas s'affoler lorsque les Nantais sont revenus à égalité, 27 à 27, à sept minutes de la fin, après un 7 à 2, dans le sillage de Nicolas Claire et Nicolas Tournat (6 buts chacun).

Grâce à l'efficacité du Danois Mikkel Hansen aux jets de sept mètres (meilleur buteur avec 8 buts au total, dont 5 penalties, devant Nedim Remili, 4), les champions en titre ont repris l'avance qu'ils avaient d'abord creusée grâce à un coup d'accélérateur au milieu de la première période, face des Nantais trop laxistes en défense (17-14 à la pause).

"Nantes est une équipe qui ne lâche rien. On a perdu pas mal de ballons, physiquement on a été un peu en-dedans et ils sont revenus. Ca a été un peu chaud, mais on a réussi à gérer ça comme il fallait", a commenté Daniel Narcisse, qui vient d'annoncer qu'il jouait sa dernière saison à 38 ans.

Les Nantais ont quitté Coubertin déçus, mais avec l'espoir de retrouver Paris avant la fin de la saison. "On a bien développé notre jeu, ils étaient en galère, ça nous a permis de revenir. On a la balle pour les faire douter encore plus, mais on la perd, c'est un peu dommage. Mais j'espère qu'on les rejouera!", a dit Rock Feliho, pensant au Final Four de la Ligue de champions à Cologne.

Résultats de la 20e journée:

mercredi

Dunkerque - Nîmes 27 - 30

Massy - Saint-Raphaël 25 - 36

Tremblay-en-France - Montpellier 19 - 29

Pays d'Aix - Toulouse 29 - 30

jeudi

Paris SG - Nantes 31 - 29

samedi

(20h00) Saran - Ivry

mercredi

(20h00) Chambéry - Cesson