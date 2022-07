Il pense acheter le buste d'un anonyme, il se retrouve en fait avec une sculpture de Napoléon Bonaparte

Un collectionneur qui avait acheté le buste d'un anonyme s'est retrouvé avec une sculpture du jeune Napoléon Bonaparte réalisée par un artiste célèbre, a indiqué vendredi la maison d'enchères Sotheby's qui le proposera aux enchères le 5 juillet à Londres.

Sotheby's estime l'œuvre entre 120.000 et 180.000 livres (138.000 et 208.000 euros). "Elle a été achetée, en 2020, par son propriétaire actuel en étant simplement décrite comme le buste d'un anonyme dans le style Empire, début XIXe", a expliqué la maison dans un communiqué. Une expertise a permis de déterminer qu'il s'agissait en vérité du général natif de Corse âgé de 28 ans, sorti victorieux de la campagne d'Italie en 1797.

Le nom du vendeur et le prix auquel il avait acquis l'objet n'ont pas été divulgués. L'œuvre de marbre blanc, sur un socle de marbre noir, est signée de Giuseppe Franchi, sculpteur néo-classique italien.

"L'identité à la fois du sculpteur et du modèle peut être aujourd'hui confirmée grâce aux recherches menées par Olivier Ihl, professeur de sociologie historique et directeur honoraire de l'Institut d'études politiques de Grenoble, et l'un des experts de la période", écrit encore Sotheby's.

D'après l'universitaire, Bonaparte a commandé le buste lors d'un dîner avec Franchi en mai 1797 à Milan, quelques jours après avoir provoqué la chute de la république de Venise.

Une sculpture "négligée"

Le jeune général verra la sculpture en novembre 1797 à Genève, ville annexée par la France en avril 1798. L'œuvre va y rester pendant 20 ans. En août 1818, ce buste indésirable d'un empereur déchu, détenu sur l'île de Sainte-Hélène par les Anglais, est racheté à vil prix (80 louis d'or), par un Britannique qui le fait transporter vers le Royaume-Uni.

La sculpture "a été négligée, source de gêne après la chute de l'Empire, vue comme sans valeur et finalement perdue sans laisser de trace pendant deux siècles", a commenté Christopher Mason, expert sculpture de Sotheby's, cité dans le communiqué.

Le style du buste rappelle celui de Rome au Ier siècle avant Jésus-Christ, sans vêtement sur le haut du torse. Napoléon porte les cheveux mi-longs en vogue à l'époque, la coiffure dite en oreilles de chien.