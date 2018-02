Ils se filment en train de torturer un hérisson et de le brûler vif: 3 jeunes arrêtés

Trois jeunes habitants des Hautes-Pyrénées se sont filmés en train de torturer à mort un hérisson: ils seront convoqués prochainement devant la justice après avoir posté leur vidéo sur les réseaux sociaux, a-t-on appris vendredi de source judiciaire.

Début février, les gendarmes de Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées) avaient été alertés de la présence sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant des individus en train de torturer un petit hérisson, une espèce protégée en Europe par la Convention de Berne et en France par un arrêté.





Des images insupportables



Les images de ce film montraient des jeunes hilares qui assénaient un coup de pied à un hérisson trouvé au bord de la route, et jouaient avec lui tel un ballon de football. Puis, on voyait l'un des protagonistes s'emparer d'un bidon d'essence, asperger l'animal qui mourait dans les flammes.



Les jeunes, deux majeurs et un mineur, dont les visages n'étaient pas dissimulés, ont été rapidement identifiés et interpelés par les gendarmes.



Ils ont fait l'objet d'une convocation prochaine devant le délégué du procureur de la République, a indiqué Pierre Aurignac, procureur de Tarbes, précisant que cet acte ne pouvait pas faire l'objet d'un jugement pour "cruauté envers un animal", le code pénal réservant cette qualification aux animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité.



La vidéo a, elle, été supprimée des réseaux sociaux.



Crédit photo: Gibe