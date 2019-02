Incendie à Paris: les opérations des pompiers sont "terminées"

(Belga) Les opérations de reconnaissance dans l'immeuble parisien ravagé par l'incendie qui a fait dix morts dans la nuit de lundi à mardi "sont terminées", ont indiqué jeudi les pompiers, soulignant qu'aucun nouveau corps n'avait été découvert.

"Les opérations pour la partie pompiers sont terminées. Le bilan sur place ne va plus évoluer", a déclaré à l'AFP une porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris. Mercredi, les pompiers avaient poursuivi leurs opérations de reconnaissance dans l'immeuble, notamment aux 7e et 8e étage, pour s'assurer qu'aucune victime supplémentaire ne s'y trouvait et empêcher toute reprise de feu. L'incendie, le plus meurtrier dans la capitale depuis près de 14 ans, a fait 10 morts et 96 blessés, dont un grièvement. Ce dernier est "toujours dans un état d'urgence absolue", a déclaré mercredi le procureur de Paris Rémy Heitz lors d'une conférence de presse, ajoutant que 6 des 10 morts avaient pour l'heure été identifiés. La femme suspectée d'avoir mis le feu à cet immeuble du XVIe arrondissement peu avant 01H00 du matin a été conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, mardi en fin d'après-midi, après la suspension de sa garde à vue. Elle avait effectué 13 séjours à l'hôpital psychiatrique Saint-Anne de Paris depuis 2009, dont le dernier s'était achevé le 30 janvier, a indiqué le procureur. Son état de santé va être analysé dans les prochains jours. S'il n'évolue pas, elle pourrait être hospitalisée d'office. Une enquête a été ouverte pour "destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort" et sera confiée à des juges d'instruction en début de semaine prochaine avec l'ouverture d'une information judiciaire, a précisé Rémy Heitz. (Belga)