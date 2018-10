Incendie dans un immeuble à Paris: quatre blessés

(Belga) Un incendie dans un immeuble du XVIIIe arrondissement de Paris a fait quatre blessés dans la nuit de mercredi à jeudi, selon un bilan provisoire fourni par les pompiers.

Le feu s'est déclenché pour une raison encore inconnue à 01H30 dans un immeuble de six étages situé au 7 rue Henri-Brisson, a précisé un porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris. L'incendie est parti du 3e étage avant de gagner les étages supérieurs et la toiture. Quatorze personnes ont été évacuées par les pompiers, dont sept par l'échelle, a-t-on ajouté de même source. A 03H00, les pompiers procédaient à des vérifications pour s'assurer que plus personne ne se trouvait dans l'immeuble et, parallèlement, s'attaquaient au feu "parti en toiture", a-t-on poursuivi. L'opération a nécessité l'intervention d'une cinquantaine de sapeurs-pompiers venus de plusieurs casernes parisiennes. (Belga)