Jacques Dupire remplacera Jean-Luc Crucke à la tête de la commune de Frasnes-lez-Anvaing

(Belga) Comme il l'avait annoncé, le bourgmestre réélu de la commune de Frasnes-lez-Anvaing, Jean-Luc Crucke (MR) ne démissionnera pas de son poste de ministre wallon en charge du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports. Samedi, celui qui le remplaçait à la tête de la commune depuis sa nomination ministérielle, Jacques Dupire, a été reconduit comme bourgmestre faisant fonction.

Les autres membres du collège, tous MR, sont Carine de Saint-Martin, Sébastien Dorchy, Valéry Gosselain (président du CPAS), Pierre Bourdeaud'huy , André Duthy et Christine D'Hont Daniel Richir continuera à présider le conseil communal et Jean-Luc Crucke occupera la fonction de chef de groupe, tout en restant ministre. Le MR a écrasé la concurrence, dimanche dernier lors du scrutin communal. Il a décroché 14 sièges sur 21, laissant trois sièges au PS, deux sièges à Ecolo et à Horizon citoyen. Jean-Luc Crucke a été plébiscité par 2.516 de ses concitoyens. (Belga)