Jean-François Tamellini réélu secrétaire général de la FGTB wallonne

(Belga) Jean-François Tamellini a été réélu, jeudi, lors du 11e congrès de la FGTB wallonne, secrétaire général pour un second mandat, a annoncé par communiqué le syndicat socialiste. Au total, 700 militantes et militantes se sont réunis à Marche-en-Famenne, en province de Luxembourg, afin de fixer leurs priorités pour les quatre années à venir.

Après avoir approuvé le rapport d'activités 2018-2022, les congressistes ont élu l'équipe qui sera aux commandes de la FGTB wallonne jusqu'en 2026: Jean-François Tamellini rempile comme secrétaire général de la FGTB wallonne pour un deuxième mandat tandis que Sabine Libert a été réélue secrétaire générale adjointe. Lors des débats, les membres de la FGTB ont mis l'accent sur l'inversion du rapport de force entre Capital et Travail afin "d'affronter les urgences sociales, économiques, environnementales et démocratiques qui s'imposent à nous". "De meilleurs emplois, mieux redistribuer les richesses, mieux vivre en Wallonie, un syndicat de combats et de victoires, autant de lignes directrices qui seront défendues par la FGTB wallonne dans les quatre prochaines années", a détaillé le syndicat. Les militants de la FGTB souhaitent encore mettre la lutte contre les inégalités sociales et de genre ainsi que la création d'emplois durables et de qualité et des services publics forts et accessibles au cœur de leurs revendications. Il s'agit d'"objectifs qui doivent guider l'ensemble des politiques", a précisé le syndicat. Les libertés syndicales étaient elles aussi au centre des attentions du Congrès, qui a tenu à marquer sa solidarité avec les militants FGTB condamnés par la justice pour leurs activités. "Le Congrès s'est engagé à faire de la défense des libertés syndicales une de ses priorités et à répondre de manière radicale à toute nouvelle attaque contre un de nos camarades", a assuré le syndicat. (Belga)