L'ancien bourgmestre de Boussu Robert Urbain est décédé

(Belga) L'ancien bourgmestre de Boussu et ancien ministre du Commerce extérieur Robert Urbain (PS) est décédé vendredi à l'âge de 87 ans.

Né le 24 novembre 1930, Robert Urbain a été bourgmestre de Boussu pendant 30 ans, entre 1977 et 2006. Il avait été nommé secrétaire d'Etat à l'Aménagement du territoire et à l'Economie régionale. Il était devenu ministre des Postes et, ensuite, du Commerce extérieur en 1995. Il est décédé vendredi en fin d'après-midi, a expliqué Jean-Claude Debiève, bourgmestre de Boussu, qui a succédé à Robert Urbain en 2007. "Robert était un homme d'Etat, plus qu'un municipaliste. Il était un personnage avec un grand P. Je me suis souvent chamaillé mais, aussi, souvent bien entendu. C'est lui qui a voulu que je rentre en politique et que je m'occupe de l'enseignement, de la jeunesse, de la petite enfance", se remémore-t-il. "Je garde le souvenir de l'instant solennel où j'ai dit oui, dans son bureau, pour les élections communales. Il m'avait lancé ce défi. Robert Urbain était un homme intelligent, un politicien rusé, averti et très expérimenté. Je suis devenu échevin en 2000 à Boussu et je lui ai succédé dans la mandature suivante. Je garde de lui un souvenir ému", a encore confié Jean-Claude Debiève. Un registre de condoléances sera ouvert dès lundi à la commune de Boussu. Le jour des funérailles de Robert Urbain n'a pas encore été communiqué. (Belga)