La grand-mère de Laeticia est la représentante légale des sociétés françaises de Johnny Hallyday...

On sait désormais que Johnny Hallyday a changé son testament en 2014. Dans la version précédente ses enfants Laura et David n’étaient pas déshérités. Mais visiblement le clan Boudou (nom de jeune fille de Laeticia) l’a emporté sur la famille Smet.

Dans le testament précédent, rédigé et enregistré en France, il était prévu qu’en cas de décès du chanteur un tiers de son patrimoine personnel et artistique revienne à Laeticia, les deux autres tiers étant répartis entre les quatre enfants, David, Laura, Jade et Joy. Mais voilà, en 2014 Johnny rédige en Californie un nouveau testament qui annule le précédent et donne tout à Laeticia. Des histoires comme ça il y en a plein les romans, plein les films et plein les tribunaux. Le vieux monsieur qui déshérite ses enfants au profit de la jeune femme qui s’est beaucoup occupée de lui dans ses dernières années. Il est vrai que la nature donne parfois aux jeunes femmes des arguments pour convaincre les vieux messieurs.





André Boudou

Vous allez me dire ce n’est pas si simple, ils ont vécu 22 ans ensemble et adopté deux enfants. Certes, mais depuis que Johnny a épousé Laeticia qui a trente-deux ans de moins que lui, la famille de cette dernière a joué un rôle très important dans les affaires du chanteur. D’abord le père André Boubou, un patron de boite de nuit installé en Floride qui devient en quelque sorte son conseiller. C’est lui qui le fait rompre en 2003 avec sa maison de disque Universal. C’est lui aussi qui l’embarque dans la création d‘une boite de nuit du côté de la gare Montparnasse à Paris, une affaire qui se terminera en faillite et en procès avec le fisc.





Elyette Boudou

André Boubou s’est éloigné depuis deux ans, mais Laetitia est désormais assez grande pour gérer le Johnny business enfin seule… C’est une façon de parler. La représentante légale des sociétés françaises du couple Hallyday, s’appelle Elyette Boubou, la mère d’André, la grand-mère de Laeticia. Quand son nom est apparu pour la première fois en 2012 sur les documents officiels, elle avait 79 ans, et n’avait jamais rien géré qu’un commerce près du cap d’Agde dans le sud de la France…Quant à Laetitia elle était officiellement la directrice artistique sur les deux derniers albums du chanteur. De quoi toucher des droits en son nom propre.





Laeticia Boudou

Bref, depuis plus de 20 ans la famille Boubou a mis la main sur Johnny et ses revenus, et il aurait été surprenant qu’elle laisse filer l’héritage. La pression médiatique mise par Laura et David ces derniers jours pourrait inciter Laeticia à négocier, sinon un procès est possible. La justice française pourrait considérer que Johnny ne résidait pas vraiment en Californie. Si un détective devait étudier jour par jour son planning de 2017, on se rendrait compte qu’il était plus souvent en France qu’aux Etats Unis. A noter d’ailleurs qu’il repose en France, Saint-Barth c’est la France…





L’ombre de Léon Smet

Alors je ne sais pas si Johnny a été victime de ce qu’on appelle un abus de faiblesse, ou s’il a volontairement écarté ses enfants, mais il y quelque chose qui me gêne dans cette affaire…

Vous connaissez tous la blessure profonde que Johnny trainait depuis l’enfance, son abandon, peu après sa naissance, par son père belge Léon Smet. David et Laura ne sont pas des nourrissons, mais le fait de les déshériter, c’est symboliquement agir comme Leon Smet l’a fait avec lui…

Et là je vous avoue que j’ai du mal à y croire…

> LE BLOG 'CHAMPS ELYSEES' DE CHRISTOPHE GILTAY