La nuit où le caporal Arthur Noyer a croisé la route de Nordahl Lelandais

Le premier procès de Nordahl Lelandais s'ouvre ce lundi 3 mai à Chambéry. L'ex-militaire sera jugé pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Qui était ce jeune homme de 23 ans qui a brutalement disparu en avril 2017 ? Que sait-on sur cette affaire ? Récit.

"Toujours sans nouvelle. Tout témoignage ou information pourrait nous aider dans nos recherches". Pendant plusieurs mois, cet avis de disparition a été placardé dans le département de la Savoie, et au-delà. Sur ce dernier, apparaît le visage d’Arthur Noyer, un jeune homme âgé de 23 ans.

Arthur Noyer, un militaire qui appartenait au 13e bataillon des Chasseurs Alpins (BCA), a subitement disparu durant une nuit d’avril 2017. Une soirée passée en discothèque et puis, plus rien. Plus aucun signe de vie. Le jeune militaire ne regagne pas sa caserne, ses parents n’ont aucun signe de vie. Arthur Noyer s’est comme volatilisé. Pendant de nombreux mois, des recherches sont entreprises, à la recherche du moindre indice pour comprendre ce qui est arrivé au jeune caporal.

Une soirée en discothèque puis aucune nouvelle

Sa dernière soirée est retracée grâce à des témoins et des images de vidéosurveillance. Le 11 avril 2017, Arthur Noyer passe la soirée avec ses compagnons de régiment. Au petit matin, il se rend dans une discothèque bien connue de la région. Vers 3h du matin, il quitte les lieux. Seul, à pied, il compte rejoindre la caserne à quelques kilomètres de là. Selon les premiers éléments de l’enquête, Arthur entreprend de faire du stop. Mais il n’arrivera finalement jamais à destination.

Dès le lendemain, l’alerte est donnée par des supérieurs inquiets de ne pas le voir rentrer. Comme le veut la procédure, Arthur est considéré comme un militaire déserteur. Mais cette attitude ne lui ressemble pas. À ses proches, ce dernier se disait épanoui et fier de faire partie des rangs du BCA.

Nous avons toujours gardé espoir de te revoir un jour.

Sa chambre est fouillée, les données de son GSM exploitées, des avis de disparition sont diffusés et des battues sont organisées. Dans un premier temps, l’enquête ne donne rien. Des images de vidéosurveillance sont étudiées. On y aperçoit Arthur sortir de la boîte de nuit, tituber. La présence d'une Audi A3 près du lieu de disparition mais celle-ci n'est pas identifiable. Disparition? Enlèvement? Accident? Aucune piste ne semble être privilégiée par les enquêteurs.

Le 7 septembre 2017, des restes de crâne humain sont découverts sur un chemin de randonnée de Montmélian, soit à 16 km de Chambéry. À cette époque, aucun lien avec la disparition d’Arthur Noyer n’est fait. Trois mois plus tard, les analyses scientifiques livrent une conclusion formelle. De l’ADN appartenant au jeune caporal est découvert sur ce crâne humain retrouvé en forêt. Pour les proches d'Arthur, cette insoutenable attente laisse place à l'effroi.

"Nous avons toujours gardé espoir de te revoir un jour. Mais à présent, nous savons que nous te reverrons plus jamais. Une dure et triste réalité. Je ne trouve pas de mots, ni de courage pour exprimer notre chagrin", réagit en sanglots, Cécile Noyer, la mère du militaire, lors d'un point presse.

Qu’est-il arrivé à Arthur Noyer?

Le 20 décembre 2017, le procureur de la République de Chambéry annonce qu'un homme a été mis en examen pour l'assassinat du caporal à l'issue de deux jours de garde à vue. Le procureur fait état "d'indices graves et concordants" fournis par le bornage du téléphone du suspect ainsi que la présence de son véhicule près du lieu de disparition d'Arthur Noyer.

Le suspect s'appelle Nordahl Lelandais. Âgé de 36 ans au moment des faits, cet ex-militaire, résidant en Savoie, intrigue les enquêteurs. À cette époque, il est interpellé dans le cadre de la disparition d’une fillette de 9 ans, Maëlys de Araujo. L’enfant a subitement disparu alors qu’elle participait à un mariage dans la commune de Pont-de-Beauvoisin (Isère), en août 2017. Nordahl Lelandais était présent et son comportement est décrit comme "suspect" par plusieurs participants. Les premiers éléments de l'enquête montrent d'ailleurs qu'il s'est absenté durant la fête. Mais lors de ses interrogatoires, l'homme est serein. Il a réponse à tout.

Très rapidement, le profil de cet ex-militaire intrigue. Alors les investigations se poursuivent et les enquêteurs s'intéressent alors à d'autres cas de disparition. Sa voiture, une Audi A3, semble correspondre au véhicule suspect visible sur les images de vidéosurveillance de la ville de Chambéry. Et si cet homme était impliqué dans la disparition du caporal Noyer ?

Que son visage hante vos jours et vos nuits

Dans un premier temps, Nordahl Lelandais nie les faits. Il assure ne pas connaître Arthur Noyer. Mais face à des éléments probants que lui présentent les enquêteurs, il se rétracte. Il a bien croisé la route du caporal cette nuit d'avril 2017. Il admet l'avoir pris en stop sur une route de Chambéry avant de le déposer un peu plus loin. Là encore, Nordahl Lelandais réfute toute accusation de meurtre. À ce stade de l'enquête, les parents d'Arthur demandent justice. Dans un message publié sur Facebook, ils s'adressent directement au principal suspect dans le meurtre de leur fils. "Si vous êtes l'auteur de l'assassinat de notre fils Arthur, que son visage hante vos jours et vos nuits jusque dans l'éternité. Notre famille a besoin d'un procès. Nous devons savoir. Nous saurons. Durant 8 mois, nous avons vécu un enfer, l'angoisse, la peur, l'espoir, le désespoir. Votre silence y est pour beaucoup ! Et pourtant, vous vous dites innocent", écrivent-ils.

Il faudra finalement attendre plusieurs heures d'interrogatoire pour que Nordahl Lelandais reconnaisse son implication dans le meurtre d'Arthur Noyer. L'ex-militaire affirme avoir pris le jeune caporal en stop. Une bagarre aurait soudainement éclaté entre les deux hommes. Nordahl Lelandais parle d'un coup de poing suivi d'une chute mortelle.

Ces aveux surviennent près d'un an après la disparition du caporal. Son interpellation dans l'enquête de la disparition de la petite Maëlys a permis de relancer celle sur l'affaire du caporal Arthur Noyer. "Le lien, entre les deux affaires, c'est l'Audi A3, celle de Nordahl Lelandais. Auparavant, nous avions identifié 2900 véhicules du même type dans le département de la Savoie et les vérifications étaient très longues", a confié le procureur de la République de Chambéry dans une interview donnée à France Bleu.

Un mobile sexuel?

De nombreuses interrogations demeurent. Leurs investigations ont démontré que Lelandais avait "une activité sexuelle importante" avec des partenaires tant féminins que masculins. L'enquête sur ses appels émis et messages échangés la nuit du meurtre montre que, ce soir-là, il était à la recherche d'un partenaire sexuel. Est-ce la raison pour laquelle il a pris en stop Arthur Noyer ? A-t-il voulu profiter de la vulnérabilité du jeune de 23 ans causée par une consommation excessive d'alcool ? Ce mobile est sérieusement étudié par les enquêteurs.

De son côté, le meurtrier présumé réfute toute connotation sexuelle. Il affirme avoir consommé beaucoup d'alcool et de la cocaïne le soir du meurtre. Selon lui, après avoir pris en stop Arthur Noyer, ce dernier l'aurait accusé du vol de son téléphone. Une dispute suivie d'une bagarre "de 2 à 3 minutes" entraînant la mort du caporal aurait ensuite éclaté.

A-t-il donné des coups violents sans avoir voulu tuer, comme il l'a reconnu ? L'a-t-il battu à mort en connaissance de cause? Ce qui caractériserait un homicide volontaire, chef pour lequel il est jugé, passible de 30 ans de réclusion criminelle. Le verdict du jugement est attendu pour le 12 ou 14 mai prochain.

Nordahl Lelandais est-il un tueur en série ? Est-il lié à d'autres affaires criminelles ? Décrit comme un "pervers narcissique" par les experts, son passé est désormais étudié par les enquêteurs. En janvier 2018, la "Cellule Ariane" est créée. Composée de 7 enquêteurs, elle a pour but d'étudier les affaires criminelles non résolues dans lesquelles Nordahl Lelandais pourrait être impliqué.