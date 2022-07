Le carburant passera à 1,50€ en France: "Des situations très compliquées", des pompistes belges sont très inquiets

En France, le prix du carburant va redescendre à 1,50 euro le litre dès le 1er septembre. Les Belges qui vivent à quelques kilomètres de la frontière vont pouvoir en profiter. Les pompistes belges sont très inquiets.

Dans quelques semaines, le passage de frontière pourrait rapporter gros. Passer par exemple de la commune d'Erquelinnes vers celle de Jeumont (en France) pourrait permettre de profiter d'un carburant français annoncé à 1,50 euro le litre. Du côté belge, ce lundi matin, les automobilistes ne s'en cachaient pas, si ça devient réalité, ils feront le déplacement. "A qui ça ne parlerait pas. Quand on voit les prix qu'on paie actuellement, s'il y a un plein à faire, on fera les 3-4 km en plus", dit l'un d'entre eux. "Si le litre passe à 1,50 euro, j'y vais tout de suite", annonce un autre.

Concrètement, l'économie serait proche des 50 cents par litre. Un plein de 40 litre représenterait 20 euros de réduction. Ce lundi matin, nous avons rencontré que des automobilistes prêts à passer la frontière. A l'exception d'une fidèle cliente française. "Je sais qu'il y a une grande différence de prix. Mais je suis fidèle avec le commerçant, sinon il arrivera un moment où il n'y aura plus de station-service et plus de commerçant nulle part", indique-t-elle.

Selon les estimations, les Belges, qui résident à moins de 40 km en voiture de la frontière, pourraient décider de faire le trajet vers la France. De quoi inquiéter la fédération des combustibles. "Les pompes frontalières en Belgique pourraient clairement ressentir l'impact de la mesure. Cela pourrait engendrer des situations très compliquées", souligne-t-elle.

Les pompistes rencontrés et la fédération demandent déjà des gestes au gouvernement. De quoi éviter des nouvelles catastrophes pour ces commerçants.