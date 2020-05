Le procès de Nordahl Lelandais pour la mort du caporal Noyet ne se tiendra pas cette année

En France, depuis le 16 mars, les palais de justice sont réduits à ne traiter que les urgences civiles et pénales. Partout, les audiences non prioritaires ont été reportées, alourdissant le stock déjà conséquent d'affaires non jugées, après deux mois d'une grève massive des avocats contre la réforme des retraites. La remise en route du "paquebot justice" s'annonce dès lors longue et complexe.

Selon des informations rapportées par nos confrères de France Bleu, Nordahl Lelandais ne sera pas jugé en 2020 pour la mort du caporal Arthur Noyer. Son procès ne se tiendra sans doute pas avant le printemps 2021.

Arthur Noyer , 23 ans, membre du 13e Bataillon de chasseurs alpins, avait disparu dans la nuit du 11 au 12 avril 2017 près de Chambéry. Son ADN avait été retrouvé sur des "restes d'un crâne humain" découverts par un promeneur sur un chemin de randonnée le 7 septembre, à Montmélian, toujours près de Chambéry.



Nordahl Lelandais avait d'abord nié tout implication, puis reconnu en mars 2018, devant les juges d'instruction de Chambéry, une bagarre entre lui et Arthur Noyer, qui avait entraîné la mort de ce dernier.

Pour la famille du jeune militaire, la tenue de ce procès est particulièrement attendue. "L'attente est évidemment une douleur pour les familles. Mais l'essentiel est que le corps ait été retrouvé et que Lelandais réponde de ses actes avec une accusation bien étayée. On a surtout pas envie de recours stériles qui seraient douloureux. Nous faisons confiance au juge d'instruction qui connaît parfaitement le dossier et qui a raison de prendre son temps", indique Maître Bernard Boulloud, l'avocat de la famille