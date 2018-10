Le syndicat SNPS appelle à ne pas infliger d'amendes la deuxième quinzaine de septembre

(Belga) Le syndicat policier SNPS appelle ses membres à ne pas distribuer d'amendes de roulage durant la deuxième quinzaine de septembre, rapportent le syndicat sur son site et plusieurs médias jeudi.

"Le gouvernement reste sourd à nos appels et continue à détricoter chaque jour un peu plus notre statut en s'attaquant à nos acquis sociaux", écrit le syndicat. Ce dernier appelle dès lors ses membres à ne pas infliger d'amendes de roulage entre le 15 et le 30 septembre mais à "se limiter à une attitude éducative et à des remarques verbales envers les usagers de la route". Cet appel ne concerne pas les "infractions particulièrement graves liées à des comportements criminels comme les vitesses très élevées et les conducteurs en état d'imprégnation alcoolique par exemple", insiste le SNPS. (Belga)