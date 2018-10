Libramont: la majorité libérale en place depuis 1959 devrait retomber dans l'opposition

(Belga) La majorité libérale, au pouvoir à Libramont depuis 1959, se retrouvera vraisemblablement dans l'opposition après la perte de sa majorité absolue et par le jeu des alliances. La liste Chevi 2018, emmenée par le bourgmestre sortant Paul Jérouville, ne totalise plus que 10 sièges. Elle se retrouve à égalité avec la nouvelle liste citoyenne Libr@vous. Cette dernière a reçu des appuis du cdH et de l'ancien député provincial MR Jacques Balon, qui la poussait.

La liste Libr'Envol, emmenée par le président wallon de DéFI, Jonathan Martin, seul élu de la liste, sera amenée à jouer les arbitres. Aussi bien Libr@vous que Libr'Envol avaient déjà annoncé vouloir amener le changement à Libramont. Le bourgmestre sortant Paul Jérouville a d'ores et déjà confié sur les antennes de TV Lux, lors de la soirée électorale commune avec la RTBF, s'apprêter à voir Chevi 2018 reléguée dans l'opposition. "Vu les résultats, les autres ne vont pas attendre 48 heures pour se mettre d'accord", a-t-il déclaré. Si la coalition Libr@vous/Libr'Envol se met en place, le poste de bourgmestre pourrait revenir à Hélène Arnould, 30 ans, nouvelle venue en politique communale. Paul Jérouville était lui devenu bourgmestre en 2016 en reprenant le mandat de Pierre Arnould qui avait choisi de ne plus être maïeur.