Macron à Las Vegas: Havas Paris inculpée de "recel de favoritisme"

(Belga) L'agence Havas Paris a été inculpée de "recel de favoritisme" dans une enquête sur un déplacement controversé à Las Vegas effectué en 2016 par l'actuel président français, Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie, a-t-on appris mardi.

L'information révélée par l'hebdomadaire Le Canard enchaîné a été confirmée à l'AFP par l'agence de communication. L'inculpation, décidée le 7 février, avait été requise par le parquet de Paris en novembre. Ce voyage avait été organisé par l'agence de promotion de l'économie française Business France, alors dirigée par l'actuelle ministre du Travail, Muriel Pénicaud, placée sous le statut intermédiaire de témoin assisté dans ce dossier. L'opération de Las Vegas, de quelque 300.000 euros, avait été intégralement confiée à la société de communication sans recourir à la mise en concurrence prévue par le code des marchés publics pour de telles sommes. Havas Paris a précisé dans un communiqué avoir déposé un recours en annulation contre cette mise en examen, "afin d'obtenir sa mise hors de cause". Business France et Havas Paris étaient alors liées par un contrat-cadre qui, selon cette dernière, avait pour objet d'"accompagner Business France dans sa démarche de promotion de l'attractivité économique de la France vis-à-vis des décideurs et des prescripteurs d'opinion à l'étranger et en France". "En application de cet accord-cadre, Havas Paris a été chargée d'organiser un événement dans le cadre du CES à Las Vegas, précisément afin de promouvoir l'attractivité économique de la France auprès de décideurs américains", a fait valoir le groupe dans son communiqué. (Belga)