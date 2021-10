Marc et Sophie ont gagné le jackpot à la loterie: ils racontent comment ça a changé leur vie

Que feriez-vous si vous gagniez à la loterie ? Le jackpot de l’EuroMillions est tombé vendredi et c’est un Français qui a empoché les 220 millions d’euros. RTL France a rencontre un couple de gagnants du Loto il y a 3 ans. Même 2% de l’EuroMillions, ça change la vie !

Marc se souvient très bien du jour où il passe la porte de son buraliste avec son ticket en main. Lorsqu’il le scanne, son détaillant lui indique qu’il doit se rendre au centre régional de paiement car le gain est au-delà de 30.000€.

C’est accompagné de son épouse Sophie qu’il s’y rend : "La personne est arrivée et nous a dit : « Ça fait un petit moment qu’on vous cherche. » Je leur dis : « Comment ? ». « Ben oui, vous êtes un grand gagnant et on vous cherchait », me répond la dame qui me demande : « Est-ce que vous voulez savoir le montant ou je vous l’écrit ? » Je lui dis : « Écrivez-le, il vaut mieux qu’on soit assis. » Et donc c’était 4,5 millions. Tout cet argent, comment on va gérer ça ? On était un peu perdus", se souvient-il.

Pour toucher le pactole, ils doivent aller à Paris, au siège de la Française des jeux, une semaine après. Pendant ce temps, il faut bien conserver son ticket. "On lui a trouvé une petite cachette. On l’a planqué au milieu des bouteille d’apéro", rigole Sophie. Elle explique aussi que, "quand même, on a prévenu notre banquier. Il est tombé à la renverse !"

Un choc une fois que l'argent est disponible

Une fois l’argent arrivé, c’est un choc. "Le premier jour où je suis allée faire les courses, ça a été terrible. Je suis rentrée dans un grand magasin et là je me suis dit : « Waw, je peux tout me payer. Tout ce qu’il y a là-dedans, je peux m’acheter ce que je veux sans regarder les prix. » Je vous le donne en mille avec quoi je suis sortie … Avec une baguette de pain et une salade verte ! Je n’ai pas pu faire mes courses. Parce que c’était trop", se souvient-elle.

Avec l’argent, ils ont aidé leur famille et se sont acheté deux voitures et une maison. Mais c’est surtout au niveau du quotidien que la via a changé. "Quand je vais à la pompe à essence faire mon plein, avant je mettais 20, 30€. Aujourd’hui je fais le plein sans regarder", explique encore Sophie.

L’un comme l’autre n’ont pas arrêté de travailler. Et ils jouent toujours tous les deux au Loto.

On rappelle que jouer à la loterie doit rester un loisir. Si vous avez des difficultés et n'arrivez pas à vous en passer, il y a le numéro vert de la Loterie Nationale pour vous aider : le 0800 35 777.