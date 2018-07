Mondial 2018 - Eden Hazard: "On peut être fiers de ce qu'on a fait"

(Belga) Eden Hazard s'est dit fier des Diables Rouges après l'élimination de la Belgique, battue 1-0 par la France dans la première demi-finale de la Coupe du monde 2018, mardi à Saint-Petersbourg.

"Il n'y a pas eu beaucoup de mots dans le vestiaire, il y avait beaucoup de tristesse", a déclaré Eden Hazard à la RTBF. "Je pense qu'on méritait mieux. On s'attendait à un match comme ça, avec une équipe de France qui défend bien et qui met des contre-attaques. Le point noir, c'est qu'on prend un but sur une phase arrêtée". Le capitaine des Diables est fier de son équipe. "On a montré qu'on avait une très belle équipe. Si on est tous très déçus, on peut être heureux de ce qu'on a fait. En tant que capitaine, je suis heureux d'avoir fait partie de cette équipe", dit le Brainois, qui n'est pas surpris par le jeu des Bleus. "L'équipe de France a fait ce qu'elle fait depuis qu'elle est entraînée par Didier Deschamps", raconte Eden Hazard. "Elle ne joue peut-être pas très bien au ballon mais elle défend bien et est efficace. On n'a pas trouvé la faille, je n'ai pas trouvé la petite étincelle pour marquer un but. On a été bons pendant 90 minutes, on a eu le contrôle du jeu sans être dangereux. On aurait pu faire mieux et on ne l'a pas fait. Mais il ne faut pas tout jeter. On a vu une très belle équipe de Belgique aujourd'hui. On est tombé sur plus costaud que nous. Les gars étaient tous à 100 %, ce n'est pas une question de fatigue". La Belgique va maintenant jouer samedi la petite finale, pour tenter de prendre la 3e place, ce qui serait son meilleur résultat après la 4e place de 1986. "On va continuer à travailler ensemble et tenter de gagner le prochain match. On va peut-être changer l'équipe, parce qu'il y a des garçons qui méritent de jouer. On va essayer de gagner. Terminer troisième, ça serait une très bonne Coupe du monde", conclut Eden Hazard. (Belga)