Pas-de-Calais: condamnés pour avoir ligoté leur enfant nu à un arbre dans le but de le "punir"

La mère et le beau-père d'un enfant de 12 ans ont été condamnés mardi à six et quatre mois de prison avec sursis pour l'avoir ligoté nu à un arbre et filmé pour le "punir", a-t-on appris mercredi auprès du parquet de Béthune. La peine de la mère est par ailleurs "assortie d'une mise à l'épreuve" de deux ans, a précisé le parquet.



Les deux adultes étaient jugés mardi par le tribunal correctionnel de Béthune pour "violence sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité", "complicité de violence sur mineur de 15 ans" et "enregistrement d'images à caractère sexuel portant atteinte à l'intimité de la vie privée".



Le 2 juillet, une assistante familiale qui s'était précédemment vu confier cet enfant par le département, s'était présentée à la maison départementale de solidarité de Lens après avoir reçu une vidéo montrant le jeune garçon nu et ligoté à un arbre. Le parquet avait alors reçu un signalement et immédiatement saisi la brigade des mineurs du commissariat de police de Lens.





"Ils n'étaient auparavant pas connus de la justice"



Entendu par les enquêteurs, le mineur de 12 ans avait "indiqué avoir été puni par sa mère et son beau-père après avoir fait une bêtise", selon un communiqué du parquet diffusé peu après les faits. La mère et le beau-père avaient eux "reconnu avoir emmené l'enfant dans une forêt proche de leur domicile pour lui infliger cette punition" et nié "tout autre acte de violence sur l'enfant".

Lors de l'audience, "ils ont redit qu'il s'agissait pour eux d'une punition par rapport à des bêtises commises par le garçon" et dont ils n'avaient à l'époque "pas perçu le caractère violent et humiliant", a relaté à l'AFP le parquet de Béthune. "Ils n'étaient auparavant pas connus de la justice", a-t-on précisé de même source.