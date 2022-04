Si les Belges devaient voter en France pour élire un président, voici quels seraient les résultats

Si les Belges votaient dans le cadre de l’élection présidentielle française, une majorité choisirait Emmanuel Macron, dès le premier tour. 54% des Belges qui font un choix voteraient pour le président sortant le 10 avril, s’ils avaient le droit de vote chez nos voisins. C’est l’enseignement de notre sondage RTLINFO/Ipsos réalisé ce jeudi 30 mars auprès de 1635 personnes, échantillon représentatif de la population.

Le 10 et le 24 avril prochain, nos voisins français vont voter pour élire le futur président de leur République. Nous y avons consacré un dossier, avec nos analyses en vidéo: retrouvez-les sur cette page.

Pour connaître la position des Belges par rapport à cette élection, nous avons commandé un sondage: pour quel candidat voteriez-vous en France ?

La réponse est assez claire parmi les 1635 répondants qui font un choix, et confirme les sondages français qui donnent Emmanuel Macron largement vainqueur. Il serait au second tour face à Marine Le Pen avec une avance très confortable:

54% des Belges qui s'expriment voteraient Macron au premier tour,

12% opteraient plutôt pour Marine Le Pen,

8% pour Anne Hidalgo, juste devant Eric Zemmour (8%)

et Jean-Luc Melenchon (6%).

Un répondant sur deux ne s'exprime pas

Notons cependant que parmi les répondants, 52% s'abstiendraient ou ne sauraient pas pour qui voter. Voici la liste complète en prenant en compte cet élément. Là encore, Emmanuel Macron est largement devant.

Emmanuel Macron 26%

Marine Le Pen 6%

Eric Zemmour 4%

Anne Hidalgo 4%

Jean-Luc Mélenchon 3%

Yannick Jadot 2%

Philippe Poutou 1%

Fabien Roussel 1%

Valérie Pécresse 1%

Je ne voterais pas ou je voterais blanc: 12%

Je ne sais pas: 40%

Différences entre régions

Emmanuel Macron est leader incontesté dans les trois régions du Royaume, mais pour le reste du podium, il y a quelques différences entre Flamands, Wallons et Bruxellois: Macron, Le Pen et Zemmour composeraient le podium wallon. Macron, Zemmour, Melenchon, à Bruxelles. Et Macron, Le Pen et…Hidalgo en Flandre. La candidate socialiste est très à la traine dans les sondages en France mais serait étonnamment bien placée au nord du pays chez nous.

Dans les candidats que les Belges délaissent, les "petits" formats comme Jean Lassalle, Nathalie Arthaud ou Nicolas Dupont Aignant (qui récoltent tous moins d’un pourcent des suffrages exprimés par les sondés). Cruelle désaffection aussi des belges pour l’égérie du parti « Les Républicains », Valérie Pécresse, elle aussi créditée d’à peine 1% des voix dans notre sondage auprès des Belges.

Détails et analyses dans le RTL info 19h.

Réalisation du sondage

Le sondage a été mené en ligne le jeudi 30 mars auprès de 1635 personnes, échantillon représentatif de la population belge, par l’institut Ipsos pour RTL INFO. Marge d’erreur: environ 2,4%.