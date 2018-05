Top 14: Carter et Ryan ne reprendront au mieux que trois jours avant la demi-finale du du Racing

L'ouvreur du Racing 92 Dan Carter et le deuxième ligne Donnacha Ryan, blessés, reprendront l'entraînement au mieux trois jours avant la demi-finale du Top 14 à Lyon, a indiqué l'entraîneur des arrières Laurent Labit mercredi à l'AFP, confirmant une rupture des croisés pour l'ouvreur Pat Lambie.

"Donnacha et Dan ne seront pas sur le terrain cette semaine. Ils n'y seront pas non plus en début de semaine (prochaine). Ils ne nous rejoindront si tout va bien que mercredi, voire vendredi à Lyon", a déclaré Labit.

Le Racing affrontera Toulouse ou Castres le samedi 26 mai pour une place en finale.

"Le staff médical va travailler très dur pour espérer peut-être les avoir pour la demi-finale, ou quasi certain pour la finale", a également déclaré Labit. "C'est nous qui prendrons la décision en fin de semaine prochaine: est-ce qu'on prend le risque de les mettre sur le terrain ou le pari d'attendre une semaine de plus si on a le bonheur et la chance de faire une finale?"

Carter, double champion du monde avec la Nouvelle-Zélande (2011, 2015) qui dispute ses derniers matches avec le club français avant de partir finir sa carrière au Japon, souffre d'une élongation à la cuisse (ischio-jambiers).

Ryan (34 ans, 47 sélections), arrivé en début de saison en provenance du Munster et qui s'est imposé comme titulaire à l'attelage aux côtés du Fidjien Leone Nakarawa, s'est blessé à l'épaule pendant la finale de Coupe d'Europe perdue face au Leinster (12-15) samedi à Bilbao.

Pat Lambie, sorti en tout début de match, touché à un genou, souffre bien comme redouté d'une rupture des ligaments croisés. "C'est la même situation que Max (Maxime Machenaud)", qui a subi la même blessure quelques semaines plus tôt, a confirmé Labit.

Le Racing est également privé pour la phase finale du championnat de son arrière Brice Dulin, également victime d'une rupture des ligaments croisés d'un genou, et de son talonneur Dimitri Szarzewski (biceps).