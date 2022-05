Un Français engloutit 930 grammes de canard en 5 minutes

(Belga) Un habitant du sud-ouest de la France a remporté mardi le "championnat du monde des mangeurs de magret" pour la onzième fois, en engloutissant 930 grammes de canard en cinq minutes.

"De la préparation, chez moi il n'y en a pas! C'est du naturel, j'arrive là en touriste, et on joue le match", a expliqué Bernard Lasbats, un sexagénaire, après avoir remporté son onzième titre. Ce "championnat du monde", créé en 1982 et auquel ont pris part 13 personnes mardi, se tient normalement tous les ans dans le village de Saramon (sud-ouest), mais il n'avait pas pu avoir lieu depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid-19. Les participants se voient présenter un kilo de magret grillé qu'ils doivent manger en cinq minutes avec des couverts en plastique, pour plus de difficulté. Autre obstacle: mardi, il faisait plus de 30 degrés. M. Lasbats a partagé son trophée avec le doyen du concours, âgé de 97 ans et auteur d'une belle performance avec 350 grammes avalés. (Belga)