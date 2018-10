Un YouTubeur français se fait voler sa collection de Lego d’une valeur de 16.000€: ses fans décident de lui venir en aide (vidéo)

Louis, plus connu sous le pseudo Republicattak sur YouTube, s’est fait voler son importante collection de Lego dans son domicile des Yvelines, en France. Valeur du butin ? 16.444 euros. Après avoir publié une émouvante vidéo dans lequel il affirme arrêter sa passion, ses fans ont décidé de lui venir en aide.

Le 5 octobre, Republicattak publiait une vidéo sur sa page YouTube, intitulé "Bye.". "J’ai été cambriolé, la majorité de ma collection a été volée, ma dernière création qui représente 10 mois de travail et que j’étais sur le point de finaliser, détruite. Après 14 ans de collection et 8 ans de YouTube, j’arrête. Au revoir.", écrit-il en commentaire.

La voix tremblante, les larmes aux yeux, le jeune Français explique avoir découvert une scène à laquelle il ne s’attendait pas. En rentrant chez lui après un déplacement professionnel, il s'aperçoit qu’une ou plusieurs personnes se sont introduites dans son domicile pour lui dérober une grande partie de sa collection de Lego Star Wars. Le montant total du butin s’élève à 16.444 euros.





Messages de soutien et campagne de crowdfunding



Triste, le jeune homme annonce mettre un terme à sa passion et vouloir fermer sa chaîne YouTube, suivie par 19.000 abonnés. En quelques heures à peine, la vidéo devient virale. Elle comptabilise aujourd’hui près de 700.000 vues. Sur YouTube et sur Twitter, de nombreux fans de Republicattak lui ont envoyé des messages de soutien. Certains contactant même la compagnie Lego par mail pour qu’elle fasse un geste envers lui.

Aux Etats-Unis, le YouTubeur MandR a été plus loin. Spécialisé lui aussi dans les Lego, il a lancé une campagne de crowdfunding pour aider Republicattak à reconstituer sa collection. Une collecte qui a permis de récolter 18.350 dollars. Le Français a exprimé sa joie sur les réseaux sociaux, déclarant ne pas en revenir. "Je ne m’attendais à rien de tout cela, merci beaucoup à tous".