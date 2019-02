"C'est un tsunami de glace": une tempête dans la région des Grands Lacs d'Amérique du Nord propulse d'énormes blocs sur les passants (vidéo)

"C'est un tsunami de glace": c'est en ces termes que les passants ont décrit les scènes auxquelles ils assistaient dans la région des Grands Lacs d'Amérique du Nord, située près de la frontière entre le Canada et les Etats-Unis. D'énormes blocs de glace accumulés à la surface des lacs sont propulsés sur les berges, littéralement poussés par des vents violents. L'un des passants photographiant ce phénomène a décrit sur Twitter, la scène: "Un tsunami de glace est l'une des choses les plus dingues que je n'ai jamais vue. Ces blocs de glace, comme des bulldozers rasent des arbres et du mobilier urbain."

Les unités de police du parc du Niagara ont multiplié les appels à la vigilance, avertissant des conditions de circulations particulièrement dangereuses dans certaines régions.

Un utilisateur de Youtube a posté une vidéo surprenante filmée au bord du lac Erié où l'on peut voir des blocs de glaces "décoller subitement" d'un lac pour venir s'écraser sur les berges. La personne qui filme crir aux autres: "Reculez, reculez, reculez..."