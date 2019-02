"Gilets jaunes" : l'ex-boxeur Christophe Dettinger est sorti de prison

Christophe Dettinger (c) entouré de ses proches à sa sortie de la prison de Fleury-Mérogis le 20 février 2019GEOFFROY VAN DER HASSELT

L'ex-boxeur Christophe Dettinger, condamné à un an de prison ferme, aménageable en semi-liberté, et 18 mois de sursis avec mise à l'épreuve pour avoir frappé deux gendarmes lors de l'acte 8 des "gilets jaunes", est sorti de prison mercredi, a constaté un photographe de l'AFP.

Incarcéré jusqu'alors à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne), il pourra reprendre un emploi en journée, mais "ses horaires sont très stricts puisqu'il doit regagner le centre de semi-liberté de Corbeil-Essonnes juste après son travail", avait indiqué mardi à l'AFP Me Laurence Léger.

Christophe Dettinger enregistrera probablement "une vidéo lui-même qui sera mise en ligne ultérieurement" pour remercier ceux qui l'ont soutenu, a-t-elle ajouté.

Christophe Dettinger, 37 ans, a été condamné mercredi dernier pour avoir frappé un gendarme au sol, puis avoir asséné une série de coups de poing à un gendarme sur une passerelle surplombant la Seine le 5 janvier lors de l'acte 8 des "gilets jaunes".

Pendant son procès, l'ancien boxeur avait dit regretter son geste.

Le tribunal correctionnel l'a également condamné à une interdiction de séjour à Paris pendant six mois et à indemniser ses victimes respectivement à hauteur de 2.000 et 3.000 euros.