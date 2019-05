"Ils nous enferment comme des animaux": voici le quotidien des détenus qui ont commis les crimes les plus graves dans une prison de haute sécurité

Le magazine Reporters propose ce soir une immersion dans une prison de haute sécurité aux Etats-Unis, un établissement où les détenus ont commis les crimes les plus graves. Un prisonnier sur 3 sait qu'il ne retrouvera jamais la liberté.

L’endroit le plus détesté du bâtiment, c’est le quartier d’isolement… La prison dans la prison. Les cellules y sont réduites au strict minimum : des toilettes, un lit simple et aucun effet personnel. Ces détenus passent 23 heures par jour ici.



Leur unique heure de sortie se fait sous escorte. Même pour prendre l’air, ces prisonniers sont enfermés dans des cages grillagés. Ils ont quatre mètres carrés seulement pour se dégourdir les jambes.



Gardien depuis huit ans à Anamosa, l’officier Sutters ne laisse rien passer à ces durs de durs : "Ils doivent toujours marcher vers l’avant. Ils ne peuvent que marcher, ils ne peuvent pas courir, ni faire de pompes ou des abdos, seulement des allers-retours. Ils ne peuvent pas parler aux prisonniers de la cour qui passent devant leur cage. S’ils ne respectent pas les règles, ils sont privés d’exercice et doivent remonter en cellule et le jour suivant, ils n’auront pas d’exercice non plus."



Un détenu placé à l’isolement témoigne au passage de la caméra : "Voilà la vie dans un goulag américain. C’est ça l’Amérique Sous vos yeux, des cages. Ils nous enferment comme des animaux." La suite est à découvrir ce soir, juste après le RTL INFO 19H.