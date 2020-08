"Le requin ne voulait pas la relâcher": une jeune femme grièvement blessée en Australie

Une jeune femme de 35 ans qui était en train de surfer a été grièvement blessée samedi lors d'une attaque de requin à Shelley Beach, près de Port Macquarie sur la côte est de l'Australie et au nord de Sydney, indiquent l'agence de presse australienne AAP et plusieurs médias locaux.



La jeune femme a été touchée au bas de la jambe droite. Un surfeur est intervenu lors de l'attaque et a sauté sur le dos de l'animal et l'a frappé jusqu'à ce qu'il lâche sa proie, selon le récit de Steven Pearce, chef du service de sauvetage pour les surfeurs, au journal Daily Telegraph. "Le requin ne voulait pas la relâcher, alors un surfeur a littéralement sauté sur son dos et l'a frappé pour la libérer", a-t-il expliqué.

La femme a subi de graves lacérations dans la partie inférieure de sa jambe droite et a été hospitalisée. Son état est désormais stable. Selon des témoins, un requin blanc serait responsable de cette attaque. Les requins suivent les baleines migratrices qui se déplacent le long de l'est de l'Australie depuis l'océan Antarctique.

Cette année, six personnes ont été tuées par des attaques et six autres ont été grièvement blessées, selon des données du Taronga Zoo à Sydney. L'année 2020 est l'une des pires concernant les attaques de requins.