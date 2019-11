5 policiers sauvent la vie d'un bébé qui s'étouffe en pleine rue en Floride: cette scène IMPRESSIONNANTE a été filmée

Grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre, le bébé est sain et sauf.

Leur professionnalisme a permis de sauver un bébé. Le 23 octobre dernier, 5 policiers patrouillent dans une rue à Kissimmee, une ville située en Floride. Les 5 agents effectuent leur ronde quotidienne lorsqu'ils sont soudainement interpellés par une jeune femme. Paniquée, Amanda Zimmerman leur tend son fils en les suppliant de lui venir en aide. Âgé de 18 mois, le bébé est en train de s'étouffer avec un biscuit et ne parvient plus à respirer. Toute la scène a été filmée par les bodys cams des officiers et diffusée par les médias américains.

Comprenant qu'il fallait agir vite, les policiers s'emparent du petit garçon. L'enfant est mis sur le ventre et les agents commencent à taper dans son dos afin de déloger le biscuit coincé. "Allez bébé, allez !", s'exclame l'un des officiers.

Un miracle



Grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre, le bébé est sain et sauf. Il a été transporté à l'hôpital avant de regagner son domicile, auprès de sa mère qui a eu la peur de sa vie. Cette dernière parle d'un véritable miracle. Fort heureusement, des policiers étaient sur place lorsque le drame s'est produit.

Amanda Zimmerman envisage désormais de suivre une formation aux premiers secours. Le but: apprendre les gestes simples qui peuvent sauver une vie.