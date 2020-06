60e anniversaire de l'indépendance du Congo: Trump s'adresse à Tshisekedi

Le président américain Donald Trump a écrit à son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo (RDC) en revenant sur la première transition pacifique du pouvoir qu'ait jamais connu le pays, rapporte dimanche la presse kinoise.



"Ce mémorable événement nous permet de réfléchir sur la force de notre relation bilatérale. La passation de pouvoir pacifique et historique qui a suivi les élections de décembre 2018 a inauguré une nouvelle ère d'espoir. Je partage votre engagement profond envers le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité, qui affirme que les Etats-Unis demeurent un partenaire de la RDC alors qu'elle s'achemine vers un avenir meilleur sous votre conduite. La RDC est un pays important et l'ensemble de l'Afrique centrale a tout à gagner des efforts consentis par votre pays pour promouvoir la paix et les opportunités", a écrit M. Trump.

Il est également revenu sur les principaux défis qui attendent Félix Tshisekedi."Au moment où 2020, votre année de l'action, se poursuit malgré les défis d'une pandémie mondiale et la ré-émergence d'Ebola, les Etats-Unis se réjouissent d'appuyer vos efforts visant à protéger les droits de l'homme, à lutter contre la corruption et à promouvoir la bonne gouvernance, le libre marché, la sécurité, la santé, le développement et l'éducation", a ajouté le président américain.

Sans évoquer les problèmes politiques actuels en RDC, M. Trump s'est montré confiant pour le reste du quinquennat de Tshisekedi: "je reste confiant que ces efforts aboutiront au changement auquel le peuple aspire et ouvriront la voie aux opportunités et à l'avenir meilleur que la RDC mérite", a-t-il poursuivi.

La RDC et les Etats-Unis ont conclu en avril 2019 un partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. Ce nouveau cadre est censé renforcer les liens entre les deux nations en mettant l'accent sur l'amélioration de la gouvernance, la promotion de la paix et de la sécurité, la lutte contre la corruption, la promotion des droits de l'homme et la création de conditions permettant des investissements américains accrus.